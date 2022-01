Kritik an Schließung der Stadtbibliothek

Nicht das erste Mal in der Pandemie dient ab heute die Stadtbibliothek in Lehen als erweiterter Standort für das Contact Tracing von Corona-Fällen. Auch Mitarbeiter sollen wieder mithelfen. „Daran sieht man, welchen Stellungswert die Bildung in Salzburg hat“, kritisiert Kay-Michael Dankl (KPÖ). Denn schon bei der vergangenen Welle war die Bibliothek die erste Einrichtung, die schließen musste. Gerade für Kinder aus Familien mit kleinen Wohnungen sei die Bibliothek ein wichtiger Ort, um zu lernen und Hausaufgaben zu machen. Per Antrag im Gemeinderat will der Politiker daher die Öffnung erreichen.