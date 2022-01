„Minderheiten müssen mitgenommen werden“

„Krone“: Was halten Sie von der Impfpflicht?

Diettrich: Das ist nicht der richtige Weg. Bei der Impfung hätte man sich zielgerichtet an Menschen wie mich wenden sollen - in meinem Alter. Und Menschen mit Vorerkrankungen. Zudem hätte man viel deutlicher sagen müssen, was eigentlich eine Vorerkrankung ist: Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes etwa. Viele wissen das ja überhaupt nicht. Wenn man die Impflücke bei den Gefährdeten schließt, haben wir auch weniger Probleme auf den Intensivstationen. Und man sollte aufhören, Kindern und ihren Eltern Angst einzujagen. Kinder erkranken sehr selten schwer. Wir haben mehr Kinder wegen der Schutzmaßnahmen in der Psychiatrie als wegen des Virus auf der Intensivstation. Wenn man die Übertragung von Kindern auf Erwachsene verhindern will, dann müssen sich die Erwachsenen schützen.