Auf Handy geschaut und betrunken: Schwerer Unfall

Die 29-Jährige aus dem Bezirk Spittal war mit ihrem Pkw auf der B100, Drautalstraße, im Bereich St. Peter in Holz in Fahrtrichtung Lendorf unterwegs. Plötzlich passierte der Unfall: Die Frau verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitschiene. Das Auto überschlug sich, wurde in Folge über die B100 geschleudert und kam am Straßenrand zum Stillstand.