Neusacherhof: Familie lädt auf Lieblingsplatz ein

„Der Weißensee ist berühmt für seine unberührte Natur. Hier kann man wunderbar entschleunigen. Genauso ist auch unser Hotel aufgebaut“, erzählt der Chef, der sich samt Team mitten in der ersten Wintersaison befindet. Herzstück sei der 80 Quadratmeter große Raum am See. Darin könne man auch Regentage so verbringen, dass man nicht das Gefühl habe, etwas zu verpassen.