Gemeinden fühlen sich „im Regen stehen gelassen“

Etwa in den Gemeinden Krimml und Stuhlfelden werden Kinder den Kindergarten nur mit einem negativen Corona-Test besuchen können. Zu groß sei die Gefahr, die durch die Omikron-Variante des Coronavirus ausgeht. Glücklich sind die Bürgermeister damit aber nicht, denn sie mussten die Entscheidung dazu selbst treffen. Vom Land Salzburg und der zuständigen Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) gibt es nur eine Empfehlung zu den Maßnahmen. „Wir wollen natürlich den Kindergarten offen halten. Was sollen wir also machen?“, fragt sich Ortschef Erich Czerny aus Krimml, der sich von Land und Bund „im Regen stehen gelassen“ fühlt. Gerade bei so heiklen Entscheidungen müsse es klare Linien geben und diese auch landesweit gelten.