Dreimal Falstaff-Gesamtsieg für Golser Winzer

Dreifacher Falstaff-Gesamtsieger

So wurde er vor einigen Jahren doppelter Falstaff-Sieger, jetzt zog er mit seinem „XUR 2019“ noch einmal nach. Dreimal den Gesamtsieger zu stellen hat außer ihm noch kein Winzer in Österreich geschafft. Natürlich ist man auch seitens der Gemeinde stolz auf Achs und gratulierte ihm herzlich zu seinem Erfolg. „Ausgezeichnete Winzer steigern nicht nur das Ansehen des eigenen Winzerbetriebes, sondern sie heben damit auch das Renommee unserer Marktgemeinde Gols“, so Bürgermeister Hans Schrammel.