„Nobody Saves The World“ erscheint am 18. Jänner

Im Action-Rollenspiel „Nobody Saves The World“ von Indie-Entwickler DrinkBox Studios („Guacamelee“) müssen sich Gamer von einem konturlosen Niemand in ganz unterschiedliche Formen (u.a. Schnecke, Drache, Geist) mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten verwandeln, um die Welt zu retten. Gespielt wird wahlweise alleine oder im Online-Coop gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin. Der Titel erscheint am 18. Jänner für PC und Xbox.