TV-Koch Mälzer schließt Restaurant für drei Wochen

„In Anbetracht der wachsenden Infektionszahlen und der bevorstehenden 2G plus Regel, haben wir uns dazu entschieden, ab dem 9. Januar 2022 in einen ca. 3-wöchigen “Betriebsurlaub„ zu gehen“, ist weiter zu lesen. Mit neuen Ideen und einem „für alle auch wirklich erträglichen Hygiene-2GPlus Konzept“ wolle man dann wieder an den Markt gehen, kündigt Mälzer in dem eineinhalbminütigen Clip an.