Auf und Ab in den Salzburger Skigebieten

Am vergangenen Sonntag, dem 2. Jänner, war Obertauern voll. Im kompletten Skigebiet war am Vormittag kein Parkplatz mehr zu bekommen. Autos parkten entlang der Bundesstraße. Tagesgäste aus dem ganzen Bundesland und vor allem aus Oberösterreich waren dort zum Skifahren. „Das Wetter und die Schneelage war überaus einladend, unsere Gäste sind zufrieden“, sagt Klaus Steinlechner, dem Lifte am Tauern und im Lungau gehören.