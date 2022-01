„Wir haben sogar Morddrohungen erhalten“

Die Kritik in den vergangenen Monaten war hart.

Ja. Meine Familie und ich wurden wüst beschimpft, wir haben Morddrohungen erhalten, die Kinder konnten nicht mehr zur Schule gehen. Ich war erstaunt darüber, wie gewisse Medien nach oberflächlicher Recherche zuerst Mutmaßungen aufstellten und uns nur für wenige Stunden Gelegenheit zur Stellungnahme einräumten. Dagegen ist ein Strafprozess ein Ponyhof. Ich habe gelernt, dass man sich gegen solche veröffentlichte Vorhaltungen nicht wirksam wehren kann. Ich müsste mich ja gegenüber einem einzelnen Journalisten nach allen Regeln der Kunst strafrechtlich verteidigen, noch bevor die zuständige Staatsanwaltschaft entschieden hat, ob sie mich überhaupt strafrechtlich verfolgt. Der vermeintliche „Aufdecker“ hingegen gewinnt in jedem Fall - nämlich Aufmerksamkeit. Egal, was hinterher herauskommt.