Wien: Gleich drei Attacken gegen Polizeibeamte

Salzburger in Hotel randaliert

Doch dem nicht genug, so kam es um 23.15 Uhr zur dritten Attacke gegenüber Wiener Beamten. Und zwar in Wien-Leopoldstadt: Dort soll in einem Hotel ein 43-jähriger Salzburger randaliert haben. Zudem soll im Zimmer des Mannes eine Frau um Hilfe geschrien haben. Laut schreiend wollte der Mann die Polizisten verjagen und versuchte immer wieder, die Türe zu schließen. Plötzlich holte er zu einem Schlag gegen einen Polizisten aus, ein Treffer konnte durch ein Ausweichmanöver verhindert werden. Bei der Festnahme des Salzburgers drohte er einem Beamten damit, ihn umzubringen.