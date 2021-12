Rabiater Messer-Mann von WEGA mit Taser gestoppt

Passanten verständigten am Donnerstagnachmittag die Polizei. Sie gaben an, einen Mann gesehen zu haben, der auf eine Frau eingeschlagen habe. Diese sei dann in ein Haus in der Schönbrunner Straße gerannt und von ihrem Peiniger verfolgt worden. Beim Eintreffen der Uniformierten hielt der 34-Jährige das Messer abwechselnd gegen seinen Hals, seinen Bauch und in Richtung der Polizisten.