Zwei Maskenverweigerer rasten aus: Festnahmen!

Ein 33-Jähriger und ein 46-Jähriger sind am Neujahrstag jeweils ohne FFP2-Maske in Wien angetroffen und anschließend festgenommen worden. Der jüngere der beiden Österreicher wollte zuvor in der Bahnhofshalle Praterstern in der Leopoldstadt einen Beamten der dortigen Polizeiinspektion zu Boden reißen. Der Ältere soll indes in Favoriten in der U-Bahnstation Reumannplatz Securities mit Pfefferspray attackiert haben.