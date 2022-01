Mit Musik und Komödien das Jahr beginnen

Die Veranstaltung ist gleichzeitig der Auftakt zum 40-jährigen Jubiläum des beliebten Veranstaltungsortes. Eine Woche später folgt eine Aufführung der satirische Politikkomödie „Mr. President First“ über den Präsidentschaftskandidaten Edward Tishler am 15. Jänner im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt, am nächsten Tag in Oberschützen. Ebenso in Eisenstadt findet die Komödie mit Tanz und Gesang „Himmlische Zeiten“ über vier Frauen im Spital am 30. Jänner statt.