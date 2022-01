Totenstill

Ein Vergnügungspark, der nie eröffnet wurde und vor sich hin rostet, ein völlig verfallenes Schwimmbad, mittendrin ein einzelner Schuh, ein Fußball, aus dem längst jegliche Luft entwichen ist. Gesehen im Dezember 2010. In der Geisterstadt Prypjat, rund vier Kilometer vom Kraftwerk Tschernobyl in der Ukraine entfernt. Alles ist heute, mehr als elf Jahre nach der Reise, noch detailgetreu spürbar - die Totenstille, das Entsetzen, das Grauen, die Fassungslosigkeit, die Angst, dass so etwas wieder passieren kann.