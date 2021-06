Tschernobyl: Spaziergang in atomaren Ruinen

Nur vier Kilometer liegt die ehemalige 50.000-Einwohner-Stadt Prypjat vom Atomkraftwerk entfernt. Vor genau 35 Jahren, am 26. April 1986, war dort der Reaktorblock vier nach einem misslungenen Sicherheitstest explodiert. Tödlich strahlendes Material aus dem Reaktorkern wurde hunderte Meter in die Luft geschleudert und in der Umgebung verteilt. Zehntausende Menschen mussten plötzlich ihre Heimat verlassen - und durften seitdem nie mehr zurückkehren.