Ukraine gedachte mit Kerzen der Tschernobyl-Opfer

Das Reaktorunglück im Atomkraftwerk Tschernobyl jährt sich bereits zum 35. Mal. Die Ukraine hat aus diesem Anlass am Montag der Tausenden Toten und Verletzten gedacht. Um die Spätfolgen der Katastrophe in Grenzen zu halten, wurde zudem ein neues Zwischenlager für nuklearen Müll in Betrieb genommen.