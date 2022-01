Cobra musste Gmundner Messerwerfer niederringen

Ein betrunkener Verletzter hat sich am Sonntagabend nach einem Sturz in seiner Wohnung in Gmunden so heftig gegen Hilfe gewehrt, dass die Cobra einschreiten musste. Der 48-Jährige jagte mit seinem aggressiven Verhalten zunächst die Sanitäter in die Flucht, dann ging er mit Messern auf seinen 22-jährigen Freund los, der die Rettung gerufen hatte. Mit einem Großaufgebot der Polizei wurde der Tobende festgenommen.