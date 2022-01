„Gelten als Glücksbringer - damals und auch heute“

Mit dem Portrait des Rauchfangkehrers Stefan Marte endet meine Reihe „Die Letzten“ über alte Handwerksberufe. Fast ein ganzes Jahr lang durfte ich in Vorarlberg Menschen kennenlernen, die einer Tätigkeit nachgehen, die entweder im Aussterben begriffen ist oder großer Wandlung unterworfen. Es war das Jahr der Lockdowns, der großen Unsicherheiten und Irritationen. So unterschiedlich die Menschen waren, die ich besucht habe, eines hatten sie immer gemeinsam: Ob alt oder jung, es waren zufriedene Frauen und Männer, aufgehoben in dem Handwerk, das sie beharrlich fortführen, egal, woher der Wind gerade bläst. Nirgendwo habe ich so viel Selbstverständlichkeit und Hingabe erlebt wie bei den aussterbenden Berufen. In den 37 Portraits dieser Reihe bin jedes Mal reich beschenkt an Wissen heimgekehrt. Aber noch reicher an der Begegnung mit diesen Handwerkerinnen und Handwerkern, vor denen ich mich verbeuge.