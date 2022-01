Gemeindepolitik: Vertrauen in Ortschefs steigt

Bürgermeister und Gemeindepolitik gewinnen stetig an Zuspruch

Was für Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl (ÖVP) besonders erfreulich ist: Das Vertrauen in die aktuell 2093 Bürgermeister im Land steigt zwar langsam, aber stetig an. Laut der Umfrage vertrauen mit 67 Prozent gleich zwei Drittel den Ortschefs voll und ganz oder überwiegend. Zu Beginn der Pandemie im April 2020 waren dies 61 Prozent. Im Dezember 2018, also in Vorkrisenzeiten, waren es 52 Prozent. Befragungszeitraum war übrigens zwischen 15. und 17. Dezember 2021.