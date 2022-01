Lesefuchs Theo: „Oh wie schön ist Panama“

Lesepass nicht vergessen

Und bitte vergesst den Lesepass nicht: Für jeden Gutschein mit fünf Stempel oder Buchstaben gibt’s Belohnungen: Einen Skitag auf der Simonhöhe, Bio-Snackpacks bei Spar, Tickets für die Wörthersee-Schifffahrt, einen Badetag im Erlebnispark Presseggersee, einen Jolly-Rainbow Buntstift bei Pagro, Eintritt im Reptilienzoo Happ, in Minimundus, im Alpen Wildpark Feld am See, und in der Adler Arena Landskron oder aber eine Überraschung in den Arbeiterkammer Bezirksstellen.