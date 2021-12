Gedanken bewegen bei Brandner Silvesterspaziergang

Ohne Bewegung kommt nichts Neues in die Welt„, lautet ein Sprichwort. Hilft spazieren und wandern also tatsächlich, um auf andere oder womöglich neue Gedanken zu kommen? Bereits in der Antike wurde das Gehen mit dem Denken in Verbindung gebracht. Durch den aufrechten Gang sei der Mensch den Göttern näher und könne so am Denken - was als göttliche Eigenschaft galt - teilhaben, so glaubte man.