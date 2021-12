Immer mehr Omikron-Fälle in Kärnten nachgewiesen

Erhöhte Ansteckungsgefahr

Aufgrund der erhöhten Ansteckungsgefahr durch die Omikron-Variante erneuert das Land daher seinen dringenden Appell, zum Jahreswechsel besonders vorsichtig zu sein und die gültigen Maßnahmen und Vorgaben zu beachten. Empfohlen wird auch, das bestehende und kostenlose Testangebot in den Teststraßen des Landes, bei Apotheken, in Gemeinden, in den Städten sowie durch die PCR-Gurgeltests in Anspruch zu nehmen.