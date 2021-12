Lockdown für Ungeimpfte geht in die Verlängerung

Maßnahmen „planlos und undurchschaubar“

Gegenwind in der Debatte kam hingegen von FPÖ und NEOS - die beiden Oppositionsparteien hielten dabei an ihrer Kritik der Maßnahmen der Bundesregierung fest und bewerteten sie als „planlos und undurchschaubar“. Der nächste Hauptausschuss ist für 10. Jänner vorgesehen - fraglich ist, ob der Lockdown für Ungeimpfte dann schließlich enden wird oder es neuerlich in eine Verlängerung geht.