Weihnachten/Silvester kein Lockdown für Ungeimpfte

Was „Krone“-Leser bereits seit Freitagfrüh wissen, wurde am Vormittag offiziell von der Bundesregierung bestätigt (siehe auch Video oben): Zu Weihnachten fallen die letzten Lockdown-Schranken. Auch Ungeimpfte dürfen sich dann wieder frei bewegen bzw. die Feiertage mit so vielen Menschen genießen, wie es ihnen beliebt. Silvester wird man ebenfalls ohne Einschränkungen feiern dürfen.