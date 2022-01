„EU-Radler“ auf sportlicher Mission in St. Pölten

Ein hoher Prozentsatz der Menschen zwischen Enns und Leitha stehe der EU-Mitgliedschaft negativ oder gleichgültig gegenüber, so Selmayr: „Das ist ein klarer Auftrag, genauer zuzuhören, wo die Menschen der Schuh drückt.“ Und das haben die Europa-Repräsentanten in den vergangenen Wochen gemacht. In Tulln, Krems, Dürnstein, Mödling und Wiener Neustadt sammelten sie auf Marktplätzen und in Gasthäusern Erfahrungen, wie die Bevölkerung über die EU denkt. Danach diskutierten sie ihre Eindrücke mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Martin Eichtinger. Untermauert haben Selmayr und Schmidt ihre Wahrnehmungen mit Daten und Fakten einer aktuellen Studie. So sind zwar knapp drei Viertel der Niederösterreicher an der europäischen Entwicklung interessiert, aber nur 17 Prozent sehr.