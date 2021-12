Kriminalfälle, Prozesse und Quarantäne-Brecher

Femizide und Dramen in der Familie schocken das ganze Land: Drei Frauenmorde erschüttern im November nicht nur Tirol. So erschießt in Weerberg ein 83-Jähriger erst seine Gattin (86) und dann sich selbst. Nur wenige Tage später soll erst ein Serbe (59) in einer Wohnung in Innsbruck seine Ehefrau (50) mit einem Messer getötet haben, dann muss ein 34-Jähriger wegen Mordverdachts in U-Haft. Er soll seine Lebensgefährtin (28) getötet haben. Doch nicht nur Frauen werden zu Opfern: Ebenfalls im November soll eine 28-Jährige im Stubaital ihren Vater (57) mit einem Messer getötet haben.