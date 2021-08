Vater starb an Herzinfarkt - Mordverdacht aufrecht

Obwohl der 52-Jährige an einem Herzinfarkt gestorben ist, hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Dienstag die Untersuchungshaft verhängt. „Nach der Verdachtslage wollte der Beschuldigte seinen Vater töten“, so die Begründung. Der Mann sei zwar nicht an den Verletzungen des Sohnes erlegen, die körperliche Auseinandersetzung könnte den Herzinfarkt aber begünstigt haben.