Mordverdächtiger stellt an Puppe Tat am Inn nach

Der 29-jährige mutmaßliche Mörder und eine lebensgroße Puppe standen am Donnerstag im Mittelpunkt, als die Bluttat an Guntram T. (77) am Innufer im Tiroler Kufstein nachgestellt wurde. Vor Gerichtsmedizinern, Kriminalisten und dem Untersuchungsrichter zeigte Sebastian E. im dichten Unterholz vor, wie er sein Opfer mit einem Messer getötet hatte. Dabei wiederholte er laut seinem Anwalt, dass es Rache war.