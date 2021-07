Beide Töchter getötet: 20 Jahre Haft für Vater

Am Landesgericht Innsbruck musste sich am Dienstag ein 29-jähriger Tiroler wegen zweifachen Kindesmordes verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, Ende Dezember im Ötztaler Längenfeld (Bezirk Imst) seine beiden Töchter im Alter von neun Monaten und zwei Jahren erstickt und erwürgt zu haben. Beim Prozess bekannte sich der Angeklagte schuldig. Am späten Vormittag fällten die Geschworenen bereits ihr Urteil: 20 Jahre Haft - nicht rechtskräftig.