Tiroler (83) erschoss Frau - und dann sich selbst

Neue Details zum tödlichen Ehedrama am Tiroler Weerberg (Bezirk Schwaz): Ein 83-jähriger Einheimischer hat am Montag in den frühen Morgenstunden seine Ehefrau (86) mit einer Faustfeuerwaffe erschossen. Nachdem er dann einen Abschiedsbrief verfasst hatte, nahm sich der betagte Mann das Leben.