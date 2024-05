Scharfe Kontrollen stürzen Sexarbeiter in Krise

Der brutale Mord an drei jungen Asiatinnen am 23. Februar in einem Erotikstudio in der Wiener Engerthstraße hat die finanzielle Lage für Sexarbeiterinnen dramatisch zugespitzt. Die verschärften Kontrollmaßnahmen im Rotlichtmilieu, wie sie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) unmittelbar nach der Tat gefordert hatte, sind laut Sexarbeiterin Sissi eingetreten.