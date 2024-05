Wir wurden angegriffen! EU-Staaten schlagen Alarm

SPD-Spitze hält sich für logisches Ziel

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zeigte sich am Freitag nicht überrascht von den Ermittlungen. Der russische Präsident Wladimir Putin greife die deutsche Regierungspartei SPD an, „weil wir in besonderer Weise die wehrhafte Demokratie in Deutschland verkörpern“, erklärte er. „Dass Putin die Sozialdemokratie angreift, das offenbart gleichermaßen seine Angst und unsere politische Stärke.“ Parteichef Lars Klingbeil sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Es ist offensichtlich: Dem Regime von Putin gefällt nicht, wie klar wir uns an die Seite der Ukraine gestellt haben.“