Innsbrucker attackierte eigene Mutter mit Messern

Ein heftiger Familienstreit hat in der Nacht auf Sonntag die Polizei in Innsbruck auf Trab gehalten. Per Notruf kündigte ein 26-Jähriger an, seine Mutter (48) umzubringen. Die Frau konnte ins Schlafzimmer flüchten, als ihr der Sohn mit zwei Messern nachlief. Der Mann wurde festgenommen.