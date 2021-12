Dramen, Fluten und die endlose Corona-Pandemie

Schwarze Serie in Tiroler Bergen - fünf Tote innerhalb von fünf Tagen: Binnen fünf Tagen verlieren im Juli in den Tiroler Bergen fünf Menschen ihr Leben. Die Serie fängt am 18. Juli mit dem Absturz eines Mitarbeiters der Augsburger Hütte an. Zwei Tage später stirbt ein Wanderer an einem Herzinfarkt, tags darauf ein Schwammerlsucher. Tödliche Abstürze gibt es zudem in den Mieminger Bergen und am Säuling.