Polaschek schlägt vor: Nicht nur Lehrer in Schulen

Apropos: Von den österreichweit insgesamt 700 Quereinsteigenden dieses Schuljahres haben knapp 20 das Handtuch geworfen – aus unterschiedlichen Gründen: „Manche sehen, dass der Beruf doch nichts für sie ist – oder nicht das, was sie sich vorgestellt hatten“, erläutert Polaschek. Die meisten bleiben Lehrer und das sei gut so: „Quereinsteigende bringen eine unglaubliche Vielfalt mit in unsere Schulen, viel Lebenserfahrung, eine pragmatische Herangehensweise und einen unvoreingenommenen Blick.“