Plötzlich stand ein fremder kaputter Pkw im Garten

Eine 55-Jährige aus Hörsching informierte am Samstag gegen 3.20 Uhr die Polizei, dass ein stark beschädigter Pkw in ihrem Garten stehe. Es sei jedoch kein Lenker vor Ort. Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, war der Lenker, ein 43-jähriger ungarischer Staatsbürger aus Marchtrenk, bereits wieder zurückgekehrt und gab sofort zu, den Wagen gelenkt zu haben.