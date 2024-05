Bayern mit Zadrazil und Naschenweng Meister

37 Spiele ungeschlagen

Saisonübergreifend sind sie in 37 Liga-Spielen seit dem 1:2 bei Dauer-Rivale VfL Wolfsburg am 23. Oktober 2022 ungeschlagen. Der VfL ist auch am Donnerstag beim Pokalfinale in Köln der Gegner. Beim Sieg in Leverkusen spielte Zadrazil durch, Naschenweng wurde in der 71. Minute ausgetauscht.