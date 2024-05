Mehrere gewaltsame Auseinandersetzungen in Wien

Messerstich in den Oberkörper

Bei einem weiteren Zwischenfall in der Liniengasse im 6. Bezirk geriet ein 45-Jähriger mit einem ihm nur vom Sehen bekannten Mann in Streit. Dieser eskalierte, als der Bekannte den 45-Jährigen mit einem Messer angriff und dieser daraufhin zurückschlug. Der Mann wurde dabei im Bereich des Oberkörpers verletzt, durch die Rettung notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Angreifer, ein 33-jähriger österreichischer Staatsbürger, wurde vorläufig festgenommen, zeigte sich jedoch bei der Vernehmung nicht geständig.