Mordalarm in Innsbruck: Ehefrau mit Messer getötet

Küchenmesser als Tatwaffe

Als die Polizei in der Wohnung eintraf, fand sie die 50-Jährige leblos am Boden liegend vor. „Sämtliche Reanimationsversuche blieben erfolglos“, so Tersch weiter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der 59-jährige Serbe dringend verdächtig, seine albanische Ehefrau in der Wohnung mit einem Messer attackiert und folglich tödlich verletzt zu haben. Bei der Tatwaffe handle es sich um ein Küchenmesser.