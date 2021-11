Tochter (28) soll Vater mit Messer getötet haben

Zweiter Mordalarm binnen weniger Tage in Tirol

Bereits am Freitag mussten die Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes in Innsbruck wegen eines Mordalarms ausrücken. Ein 59-jähriger Serbe steht im Verdacht, seine Frau (50) mit einem Messer erstochen zu haben. Der Mann ist geständig und konnte noch am Tatort festgenommen werden.