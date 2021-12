Silvester: Risiko für Augen, Ohren und Hände

Ein Fall für den Notruf sind auch abgetrennte Finger. Bis zum Eintreffen der Sanitäter die Wunde versorgen und die Blutung mit einem Druckverband stoppen. Den abgetrennten Körperteil in einen möglichst keimfreien Stoff wickeln und in ein Plastiksackerl geben. Gut geeignet sind das Dreiecktuch oder die Rettungsdecke aus dem Verbandskasten - im Notfall geht auch ein frisch gewaschenes Stofftaschentuch. Hände weg von Eis und Wasser: Mit beidem sollten abgetrennte Gliedmaßen nicht in Berührung kommen, warnen die Fachleute.