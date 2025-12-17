„Ich möchte nicht mit den Trainern tauschen“

Rettenegger: „Genau der Schritt, den ich mir erhofft hatte“

Mit Physio Chris Schwarzl legte er das Augenmerk auf seine Schulter und den Oberkörper. Das half, um den Schritt in die absolute Weltspitze zu machen. „Ich bin super in die Saison gestartet. Es war genau der Schritt, den ich mir erhofft hatte. Das ist schon sehr motivierend“, grinst er.