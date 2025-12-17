„Ich habe nicht mehr viele Chancen – aber genug!“

Zumindest in Sachen Knie war der erste Belastungstest positiv: „Dem geht es richtig gut.“ Die Kombi-WM-Bronzene von 2023 sei daher „happy mit den Fortschritten“, müsse aber weiter Geduld aufbringen. „Ich habe in den letzten Monaten viel Geduld gehabt – irgendwann reißt der Geduldsfaden auch, aber es hilft eh nichts“, scherzt die 32-Jährige. Die auch die Speedrennen in Val d’lsere auslässt, stattdessen auf der Reiteralm Riesentorlauf trainiert. Ihr Renncomeback ist nach Weihnachten am Semmering geplant. „Auf diesen Tag freue ich mich seit Monaten. Semmering ist zudem ein Ort, der mir taugt.“ Langfristig will Haaser wieder in drei Disziplinen angreifen, vorerst hat aber der Riesentorlauf Priorität.