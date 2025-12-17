Betrunkener lag in Hauseinfahrt: Von Pkw erfasst!

Schrecklicher Unfall am Dienstagabend im Tiroler Unterland: Ein 41-jähriger Deutscher ist in Alpbach (Bezirk Kufstein) stark alkoholisiert in einer Hauseinfahrt gelegen und von einem ausparkenden Pkw angefahren worden. Der erfasste Trunkenbold erlitt schwere Verletzungen!
Zur falschen Zeit am falschen Ort – der stark betrunkene Deutsche lag laut Polizei in der Hauseinfahrt. Ob er zuvor gestürzt war oder dort nur ein Päuschen eingelegt hatte, ist nicht bekannt. Jedenfalls endete der Ausflug im Rausch für den 41-Jährigen fatal.
Der 67-jährige Autolenker wählte sofort den Notruf, nachdem er den Unfall bemerkt hatte.
Ermittler von der Polizei
Ereignet hat sich der Unfall gegen 19.30 Uhr. Ein 67-jähriger Einheimischer fuhr mit seinem Auto rückwärts aus der Hauseinfahrt. Dabei erfasste der Pkw das Bein des am Boden liegenden Fußgängers.
Nach Erstversorgung ins Krankenhaus
Der Fahrzeuglenker bemerkte den Unfall, stieg aus und wählte sofort den Notruf. Der Deutsche erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort durch den Notarzt wurde der 41-Jährige mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.