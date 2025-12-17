Inflationsrate seit drei Monaten unverändert hoch

Nahrungsmittel wurden moderat teurer

Merklich weniger als im Vormonat verteuerten sich im November Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke – im Oktober waren es plus 4, jetzt plus 3,6 Prozent. Vor allem bei Nahrungsmitteln gab es nur einen flachen Preisanstieg, die Preisentwicklung bei Obst lag im November gar bei 0,0 Prozent. Wenig ausgeprägt war auch die Preiserhöhung bei Brot und Getreideerzeugnissen (plus 1,9 %). Fleisch hingegen kostete im November um 7 Prozent mehr.