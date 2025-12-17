Diese Steuer-Zuckerln gibt es für die Pensionisten

Im Ministerrat werden am Mittwoch wichtige Weichen für Österreichs Pensionisten gestellt. Ab dem Jahr 2027 gibt es steuerliche Anreize für das Arbeiten im Alter. Insgesamt 15.000 Euro können pro Jahr dann steuerfrei dazuverdient werden. Zudem wird ein eigenes Älterenbeschäftigungspaket geschnürt, um berufstätige Senioren in Beschäftigung zu halten.
Besser spät als nie: Kurz vor Weihnachten einigte man sich in der Bundesregierung noch auf die im Regierungsprogramm in Aussicht gestellten Anreize für Arbeiten im Alter. Geltend werden manche der Zuckerl jedoch nicht mit dem nächsten Jahr, sondern erst ab dem 1. Jänner 2027. Hier alle Maßnahmen und Zeitpunkte im Detail:
Stocker: „Leistung lohnt sich“
„Wir schaffen mehr Leistungsgerechtigkeit für die Österreicherinnen und Österreicher und setzen gleichzeitig einen wichtigen Impuls für den Aufschwung unseres Landes. Das ist ein Maßnahmenpaket, das die unzähligen fleißigen Menschen in unserem Land ins Zentrum stellt und klarmacht: Leistung lohnt sich“, ist ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker zufrieden.
„Wir nehmen 100 Millionen Euro pro Jahr für aktive Arbeitsmarktpolitik für ältere Personen in die Hand. Und zwar, weil wir heute sehen: Sehr viele Menschen sind gar nicht bis zum Erreichen des Pensionsantrittsalters in Beschäftigung. Zu viele verlieren vorher ihren Job – und müssen dann, oft nach Monaten oder Jahren der Arbeitslosigkeit, direkt aus der Arbeitslosigkeit in die Pension gehen. Das ist für die Betroffenen hart, es ist für Betriebe ein Verlust an Erfahrung und Know-how“, ergänzt SPÖ-Chef Andreas Babler.
Meinl-Reisinger: „Das ist ein Durchbruch“
Und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ergänzt: „Indem wir die zweite Säule stärken, stärken wir unser gesamtes Pensionssystem. Mit einem Generalpensionskassenvertrag schaffen wir für alle Erwerbstätigen die Möglichkeit, sich in der zweiten Säule eine zusätzliche Pension aufzubauen. Zum ersten Mal erhalten so nicht nur einige Privilegierte, sondern alle Beschäftigten Zugang zu einer betrieblichen Vorsorge. Das ist ein Durchbruch im Pensionssystem, der langfristig die Altersvorsorge stärkt und Ungleichheiten abbaut.“
