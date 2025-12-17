Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weichen sind gestellt

Diese Steuer-Zuckerln gibt es für die Pensionisten

Innenpolitik
17.12.2025 09:27

Im Ministerrat werden am Mittwoch wichtige Weichen für Österreichs Pensionisten gestellt. Ab dem Jahr 2027 gibt es steuerliche Anreize für das Arbeiten im Alter. Insgesamt 15.000 Euro können pro Jahr dann steuerfrei dazuverdient werden. Zudem wird ein eigenes Älterenbeschäftigungspaket geschnürt, um berufstätige Senioren in Beschäftigung zu halten.

0 Kommentare

Besser spät als nie: Kurz vor Weihnachten einigte man sich in der Bundesregierung noch auf die im Regierungsprogramm in Aussicht gestellten Anreize für Arbeiten im Alter. Geltend werden manche der Zuckerl jedoch nicht mit dem nächsten Jahr, sondern erst ab dem 1. Jänner 2027. Hier alle Maßnahmen und Zeitpunkte im Detail:

  • Der steuerfreie Freibetrag wird – wie berichtet – ab dem Jahr 2027 15.000 Euro im Jahr betragen – für den Zuverdienst in der Pension oder die Erwerbstätigkeit nach dem Pensionsantrittsalter. 
  • Für Erwerbstätige im Regelpensionsalter werden ab dem Jahr 2027 die Dienstnehmerbeiträge zur Pensionsversicherung gestrichen. Das gilt unabhängig davon, ob bereits eine Pension bezogen wird oder nicht, sowie für Arbeitnehmer und entsprechend für Selbstständige.
  • Steuerfreie Überstunden werden für Ältere auch im Jahr 2026 verlängert. Bis Ende 2026 sind die ersten 15 Überstunden im Monat bis zu 170 Euro steuerfrei.
  • Das Feiertagsentgelt wird bereits ab 2026 bis 400 Euro pro Monat steuerfrei. Mit der neuen Regelung wird das Entgelt für Arbeit an Feiertagen wieder steuerbegünstigt und bleibt bis 400 Euro pro Monat steuerfrei. Das bringe mehr Netto vom Brutto, klare Regeln und Rechtssicherheit für Beschäftigte und Betriebe.
  • Ein neues Älterenbeschäftigungspaket soll in Zukunft noch mehr Menschen über 60 in Beschäftigung halten und bereits 2026 in Kraft treten. Ziel sei es, mehr Menschen über 60 in Beschäftigung zu bringen und zu halten – durch Prävention, altersgerechte Arbeitsplätze sowie ein Monitoring- und Anreizsystem. Ab Sommer 2026 wird das Monitoring ausgebaut und die Beschäftigung Älterer regelmäßig beobachtet. Ab 2027 werden Betriebe gezielt informiert und unterstützt, damit Menschen länger gesund und qualifiziert in Beschäftigung bleiben können. Für einen wirksamen Maßnahmenmix zur Arbeitsmarktförderung Älterer werden ab 2027 zusätzlich 100 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt.
  • Betriebliche Altersvorsorge wird ab dem Jahr 2027 einfacher und für alle Beschäftigten zugänglich. Durch die Reform soll die betriebliche Altersvorsorge unkomplizierter und für alle Beschäftigten zugänglich machen. Ab 2027 können Arbeitnehmer ihre Abfertigung NEU freiwillig und kostenlos in eine Pensionskasse übertragen und so eine zusätzliche, lebenslange Pension aufbauen.

Stocker: „Leistung lohnt sich“
„Wir schaffen mehr Leistungsgerechtigkeit für die Österreicherinnen und Österreicher und setzen gleichzeitig einen wichtigen Impuls für den Aufschwung unseres Landes. Das ist ein Maßnahmenpaket, das die unzähligen fleißigen Menschen in unserem Land ins Zentrum stellt und klarmacht: Leistung lohnt sich“, ist ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker zufrieden.

Lesen Sie auch:
2000 Euro pro Monat hatte sich Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec als Freibetrag gewünscht – ...
Nach zähem Ringen
Arbeiten in der Pension: Einigung auf Freibetrag
16.12.2025
2000 oder 1000 Euro?
Finaler Poker um Höhe des Freibetrags für Senioren
15.12.2025
Steuerliche Anreize
Senioren wollen Freibetrag von 2000 Euro pro Monat
15.12.2025

„Wir nehmen 100 Millionen Euro pro Jahr für aktive Arbeitsmarktpolitik für ältere Personen in die Hand. Und zwar, weil wir heute sehen: Sehr viele Menschen sind gar nicht bis zum Erreichen des Pensionsantrittsalters in Beschäftigung. Zu viele verlieren vorher ihren Job – und müssen dann, oft nach Monaten oder Jahren der Arbeitslosigkeit, direkt aus der Arbeitslosigkeit in die Pension gehen. Das ist für die Betroffenen hart, es ist für Betriebe ein Verlust an Erfahrung und Know-how“, ergänzt SPÖ-Chef Andreas Babler. 

Die Parteichefs pokerten mit und präsentieren nun eine Einigung.
Die Parteichefs pokerten mit und präsentieren nun eine Einigung.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Meinl-Reisinger: „Das ist ein Durchbruch“
Und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ergänzt: „Indem wir die zweite Säule stärken, stärken wir unser gesamtes Pensionssystem. Mit einem Generalpensionskassenvertrag schaffen wir für alle Erwerbstätigen die Möglichkeit, sich in der zweiten Säule eine zusätzliche Pension aufzubauen. Zum ersten Mal erhalten so nicht nur einige Privilegierte, sondern alle Beschäftigten Zugang zu einer betrieblichen Vorsorge. Das ist ein Durchbruch im Pensionssystem, der langfristig die Altersvorsorge stärkt und Ungleichheiten abbaut.“

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
375.853 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.192 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
116.356 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Innenpolitik
Vorstellung noch heute
Auf Bablers Geheiß: Neuer Topjob für Ex-Ministerin
„Beitrag für Frieden“
Regierung schickt Bundesheer nach Israel
Budgetdebatte in Tirol
1,3 Mrd. Euro Schulden: „Keiner muss sich sorgen!“
Auch Kickl auf Liste
NGO blattelt rechtsextreme FPÖ-Verbindungen auf
Niedrigster Wert 2025
Jeder Dritte mit US-Wirtschaftspolitik zufrieden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf