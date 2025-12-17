Für Neugeborene
USA kippen Hepatitis-B-Impfempfehlung
Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat die jahrelange Hepatitis-B-Impfempfehlung für Neugeborene gekippt. Ab sofort sollen die Eltern in Absprache mit einer Ärztin oder einem Arzt entscheiden. „Diese Empfehlung ignoriert die Wissenschaft“, sagte eine Fachfrau für Infektionskrankheiten an der University of Chicago Medicine.
„Die Tatsache, dass die amtierende Leitung der CDC dies unterzeichnet, bestärkt nur, dass sie sich nicht länger wissenschaftsbasierten Empfehlungen zur Verbesserung der Gesundheit verpflichtet fühlt.“ Seit 1991 hatten die US-Behörden eine universelle Impfung für alle Säuglinge empfohlen, beginnend mit der ersten Dosis kurz nach der Geburt. Insgesamt sind drei Dosen für die Grundimmunisierung nötig.
Seit der Einführung dieser allgemeinen Impfempfehlung sind die Infektionen in den Vereinigten Staaten um fast 90 Prozent zurückgegangen. Fachleute warnen jetzt, dass die neue Regelung dazu führen könnte, dass sich mehr Familien gegen Impfungen entscheiden, und so mehr Kinder dem Virus ausgesetzt werden.
Hepatitis B ist eine Viruserkrankung, die vor allem für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich sein kann. Die Infektion kann zum Beispiel zu einer akuten sowie chronischen Entzündung der Leber führen. Erkrankte Mütter geben das Virus während der Schwangerschaft oder bei der Geburt an ihr Kind weiter. Die Viren werden durch Körperflüssigkeiten, wie etwa Blut, Speichel und Sperma, übertragen.
In Österreich ist die Hepatitis-B-Impfung für Kinder im kostenfreien Programm enthalten. Empfohlen werden die erste Impfung zwischen sechs Wochen und drei Monaten, die zweite zwei Monate danach, sowie die dritte Impfung im Alter von elf bis zwölf Monaten. Danach soll zwischen dem 7. und 15. Lebensjahr aufgefrischt werden. Weitere Auffrischungen werden dann nur für Risikogruppen beziehungsweise bei Indikation empfohlen.
