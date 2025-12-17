USA kippen Hepatitis-B-Impfempfehlung

Hepatitis B ist eine Viruserkrankung, die vor allem für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich sein kann. Die Infektion kann zum Beispiel zu einer akuten sowie chronischen Entzündung der Leber führen. Erkrankte Mütter geben das Virus während der Schwangerschaft oder bei der Geburt an ihr Kind weiter. Die Viren werden durch Körperflüssigkeiten, wie etwa Blut, Speichel und Sperma, übertragen.