Senegal-Ass nach Explosion „spurlos verschwunden“

Große Sorgen um Amara Diouf! Lokalen Medienberichten zufolge gilt der senegalesische Fußballspieler als vermisst. Der 17-Jährige sei „nach einer lauten Explosion spurlos verschwunden“.
Diouf – als großes Talent gehandelt – hat bereits einen Vertrag bei Fenerbahce unterschrieben. Sobald er 18 wird, soll er für den türkischen Erstligisten auflaufen.
Abseits des Sportlichen machen nun jedoch besorgniserregende Berichte die Runde. Diouf, der sich nach einer Kreuzbandverletzung eigentlich in Istanbul auf Reha befindet, soll in Folge einer Explosion verschwunden sein. Auch in seinem Heimatland gebe es keinerlei Informationen über seinen Aufenthaltsort.
