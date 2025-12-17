Vorteilswelt
Teenager wird vermisst

Senegal-Ass nach Explosion „spurlos verschwunden“

Fußball International
17.12.2025 09:38
Amara Diouf gilt als vermisst.
Amara Diouf gilt als vermisst.(Bild: X/Futebon)

Große Sorgen um Amara Diouf! Lokalen Medienberichten zufolge gilt der senegalesische Fußballspieler als vermisst. Der 17-Jährige sei „nach einer lauten Explosion spurlos verschwunden“.

0 Kommentare

Diouf – als großes Talent gehandelt – hat bereits einen Vertrag bei Fenerbahce unterschrieben. Sobald er 18 wird, soll er für den türkischen Erstligisten auflaufen. 

Abseits des Sportlichen machen nun jedoch besorgniserregende Berichte die Runde. Diouf, der sich nach einer Kreuzbandverletzung eigentlich in Istanbul auf Reha befindet, soll in Folge einer Explosion verschwunden sein. Auch in seinem Heimatland gebe es keinerlei Informationen über seinen Aufenthaltsort.

