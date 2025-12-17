„Schlachthaus“ – Was aus Darfur nach außen dringt

Vergewaltigung als Kriegswaffe

Es sind nicht nur Satellitenaufnahmen, sondern die Menschen von dort und ihre Schilderungen, die helfen, das Grauen in Al-Fashir zu erfassen. Die Stadt war eineinhalb Jahre von der Miliz RSF belagert worden, bevor sie eingenommen wurde. Die meisten Flüchtlinge kommen in Tawila deswegen bereits in schlechtem Zustand an. Es gab kaum Lebensmittel. Es gibt viele Berichte über sexuelle Gewalt. Vergewaltigung war schon vor 20 Jahren während des Völkermords in Darfur eine Kriegswaffe. Daran hat sich bis heute nichts geändert. „Der Krieg im Sudan ist gekennzeichnet durch sexuelle Gewalt und anderen schweren Missbrauch, um sudanesische Gemeinschaften gezielt zu unterdrücken und zu erniedrigen“, sagt Hala Al-Karib, Regionaldirektorin des Frauennetzwerks Siha.